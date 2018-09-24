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«Спартак» выложил пикантное фото ведущей клубного ТВ, которая травмировала голеностоп

«Спартак» выложил пикантное фото ведущей клубного ТВ, которая травмировала голеностоп
Eurosport

1 час назадОбновлено 18 мин. назад

Юлия Ушакова заработает много лайков.

Московский «Спартак» объявил в твиттере о пополнении списка травмированных. На этот раз повреждение получил не кто-то из игроков, а ведущая клубного ТВ Юлия Ушакова.

Девушка заработала вывих голеностопа, и «Спартак» мгновенно отреагировал на это событие – выложил фото Юлии прямо с больничной кушетки. Оно оказалось весьма огненным.

  • Юлия – заслуженный мастер спорта по бодибилдингу. У нее очень приятный инстаграм.
  • «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, уступая только «Зениту» и «Ростову».

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