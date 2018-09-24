«Не ходишь на «Ахмат» – не допустят к зачетам». В Грозном сгоняют на футбол бюджетников и студентов

Жители Грозного сообщили о принудительном посещении матча восьмого тура РПЛ между «Ахматом» и «Оренбургом».

По данным издания «Кавказский узел», на матчи «Ахмата» сгоняют студентов и работников бюджетных организаций. «Были на матче между «Ахматом» и «Оренбургом». Каждый футбольный матч или другое крупное мероприятие для нас проблема, от нашей организации надо отправлять на стадион людей. Мы разделились на группы и ходим на футбол по очереди.

22 сентября как раз была наша очередь, пришлось допоздна на стадионе просидеть. После начала матча никого с территории стадиона не выпускали», – рассказал работник одной из грозненских организаций Мансур.

«Я не такой поклонник футбола, чтобы поздно вечером идти на стадион и сидеть там два часа. Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам, что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом – не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет», – рассказал студент одного из грозненских вузов Расул.

Игра между «Ахматом» и «Оренбургом» завершилась со счетом 1:1.

По данным РПЛ, за матчем наблюдали 9742 зрителей при вместимости стадиона в 30 тысяч.

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