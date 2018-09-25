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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер: «Зенит» – самый титулованный клуб России»

Миллер: «Зенит» – самый титулованный клуб России»
Eurosport

1 час назад

Мы провели неприятный для Петербурга фактчекинг.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прибыл на 50-летие академии «Зенита» и заявил, что питерский клуб выиграл больше всего трофеев в стране.

«Сегодня «Зенит» является самым титулованным клубом России. Все это заслуга тренерского штаба, который работает в академии. Почти две трети тренеров – воспитанники академии и бывшие игроки «Зенита». Благодаря этому сохраняется преемственность. У академии есть 17 филиалов в городе и других субъектах страны», – цитирует Миллера «Спорт уик-энд».

Алексей Миллер, «Газпром», «Зенит»

Алексей Миллер, «Газпром», «Зенит»twitter

Слова президента «Газпрома» – мягко говоря, неправда. У «Спартака» с учетом советских времен 37 трофеев, из них 14 взяты после 1991 года.

У «Зенита» более чем в два раза меньше – 17 титулов, из которых 14 выиграны после развала Союза.

  • Питерский клуб по числу выигранных трофеев занимает четвертое место в России.
  • Он уступает не только «Спартаку», но и ЦСКА (34) и московскому «Динамо» (19).

Миллер: «Поздравляю многомиллионную армию фанатов «Зенита» с победой на самой современной арене»

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