Вратарь «Спартака» Артем Ребров – о карьере футболиста: «Это путь шахтера, трудяги»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал, на что похожа работа профессионального футболиста.

«Наверное, это путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы», – цитирует Реброва RT.

С Ребровым согласен как минимум Олег Шатов. В одном из интервью он приравнял тяжкую долю футболистов к работе у заводского станка.

Титаническими усилиями Реброва московский «Спартак» выиграл РПЛ-2016/17.

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