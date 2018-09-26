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Вратарь «Спартака» Артем Ребров – о карьере футболиста: «Это путь шахтера, трудяги»

Ребров – о карьере футболиста: «Это путь шахтера, трудяги»
Eurosport

1 час назадОбновлено 25 мин. назад

Интересно, что на такое ответят представители профессии.

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал, на что похожа работа профессионального футболиста.

«Наверное, это путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы», – цитирует Реброва RT.

С Ребровым согласен как минимум Олег Шатов. В одном из интервью он приравнял тяжкую долю футболистов к работе у заводского станка.

  • Титаническими усилиями Реброва московский «Спартак» выиграл РПЛ-2016/17.

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