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«Теперь главная цель моей жизни – борьба за сына». Жена Александра Кержакова подала на развод

«Теперь главная цель моей жизни – борьба за сына». Жена Кержакова подала на развод
Eurosport

1 час назад

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Жена экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова Милана будет судиться за их общего сына Артемия.

«Пришла пора признать, что я испугалась давления и продолжала верить в то, что человек, за которого я жизнь готова была отдать, любит меня и хочет мне добра. Да, это наивно и инфантильно, любовь не должна преобладать над здравомыслием, но так случилось со мной.

Я признала все, что хотел Александр, отдала ему все, что он хотел, и полетела туда, куда он хотел. Я не слушала свою семью, в какой-то момент я даже отвернулась от них, я была как будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему. А потом я осталась одна – не нужная никому, кроме своей семьи, семьи, от которой отказалась я, но которая не отказалась от меня. И в тот момент я поняла – хватит! Хватит просто быть марионеткой.

Александр Кержаков с женой Миланой

Александр Кержаков с женой МиланойOther Agency

Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу. В этом ему опыта не занимать. Я перестала бояться чужого мнения. Я слишком долго ждала, руководствуясь его обещаниями, что все будет хорошо, когда я приеду. Я читала комментарии людей, что я не с сыном, и мое сердце просто рвало на части, но я знала, что осталось потерпеть совсем немного, и что я делаю это ради своего ребенка. Теперь, когда я знаю, что все обещания – пыль, я пойду до конца.

Я развожусь, я начинаю судебный процесс в отношении моего Темы, я больше не веду никаких общих коммерческих и некоммерческих проектов с Кержаковым, в том числе не имею отношения к фонду «Звезды детям».

И я думаю, что вы все догадываетесь, что это он действительно под прессингом заставил выложить посты, шантажируя ребенком. Это то, с чем я живу последнее время. А теперь главная цель моей жизни – это борьба за моего сына», – цитирует Милану Super.

  • Кержаков женился на Милане в 2015-м, его сыну Артемию чуть больше года.
  • По словам Миланы, Кержаков отобрал у нее фонд, которым она занималась последние 4 года.
  • Александр – лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола) и сборной страны (30 мячей).

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