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Защитник ЦСКА Бекао: «Фернандес шутит: получай российский паспорт, будем вместе играть за сборную»

Бекао: «Фернандес шутит: получай российский паспорт, будем вместе играть за сборную»
Eurosport

1 час назад

Тенденцию не остановить.

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о дружбе с Марио Фернандесом, жизни в Москве и хитростях бразильских футболистов.

«Играть в сборной – мечта любого футболиста. Конечно, в первую очередь хочется защищать цвета родной страны. Фернандес, кстати, шутит, дескать, получай российский паспорт, и будем вместе играть за сборную. Но мне до этого еще очень далеко», – пошутил Бекао в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Бразильский защитник Родриго Бекао перешел в ЦСКА летом 2018 года.
  • Армейцы занимают пятую строчку таблицы РПЛ, отставая от «Зенита» на 9 очков.

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