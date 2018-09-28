Защитник ЦСКА Бекао: «Фернандес шутит: получай российский паспорт, будем вместе играть за сборную»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о дружбе с Марио Фернандесом, жизни в Москве и хитростях бразильских футболистов.

«Играть в сборной – мечта любого футболиста. Конечно, в первую очередь хочется защищать цвета родной страны. Фернандес, кстати, шутит, дескать, получай российский паспорт, и будем вместе играть за сборную. Но мне до этого еще очень далеко», – пошутил Бекао в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бразильский защитник Родриго Бекао перешел в ЦСКА летом 2018 года.

Армейцы занимают пятую строчку таблицы РПЛ, отставая от «Зенита» на 9 очков.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме