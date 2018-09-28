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Кокорин выложил в инстаграм очередные неоднозначные сторис с новыми iPhone и Дзюбой

Кокорин выложил в инстаграм очередные неоднозначные сторис с новыми iPhone и Дзюбой
Eurosport

26 мин. назад

Сложный ребус.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опять ведет себя в социальных сетях очень загадочно. Страйкер выложил в сторис инстаграма две фотографии, которые объединились в целый ребус.

На первой рука Александра в золотых часах держит три новеньких iPhone XR. На второй стоит смущенный Артем Дзюба в шляпе и с прикрытым игривым стикером причинным местом.

  • «Зенит» вместе с обладателями крутейшего смартфона находится на первой строчке таблицы РПЛ.
  • Старт продаж iPhone XR в России – 28 сентября.

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