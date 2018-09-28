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Леонид Федун знает, как сделать русский футбол лучше. Пересказываем человеческим языком

Федун знает, как сделать русский футбол лучше. Пересказываем человеческим языком
Eurosport

43 мин. назад

Революция от босса московского «Спартака».

Леонид Федун 28 сентября написал большой текст «Российский футбол: выживание или развитие» и опубликовал его в газете «Спорт-Экспресс». Eurosport.ru передает основные тезисы так, что поймет любой.

Федун считает, что русскому футболу нужны реформы, и что они должны быть направлены на болельщиков.

Футбол – это бизнес, в котором наблюдается тенденция к сосредоточению капитала: 80% всех денег находятся в лигах топ-5. Основной капитал клубы получают от телевидения: Россия – 18-я по доходам от ТВ, хотя находится на шестом месте в таблице коэффициентов.

Телевидение, УЕФА

Телевидение, УЕФАGetty Images

Права такие дешевые, потому что основные каналы принадлежат государству или косвенно финансируются им. Власти же спонсируют и большую часть клубов. Поскольку команды получают деньги из бюджета, у них нет стимула занимать более высокие места в таблице, а то и выходить в Премьер-лигу.

Нужна прозрачная господдержка РПЛ и ФНЛ – чтобы распределение призовых зависело от места в таблице. Достаточно 80-100 млн евро для высшей лиги и 15 млн для первой, а еще запретить регионам спонсировать клубы. Местные власти должны тратить деньги на строительство инфраструктуры и поддержку детского и массового футбола.

Сегодня профессиональной команде нужно примерно 13 млн евро в год. В обновленной Премьер-лиге 5-6 миллионов она отобьет по телеконтракту. Плюс если ТВ будет платить чемпионату России больше, то клубы больше получат от рекламных соглашений лиги.

А еще от продажи билетов надо зарабатывать от 2 до 2,5 миллионов евро, но для этого стадион должен вмещать не меньше 18 тысяч человек. В России есть примерно 17 клубов с такими аренами, 5 из них в ФНЛ, но Нижний Новгород и Волгоград, похоже, еще далеки от РПЛ.

Волгоград

ВолгоградGetty Images

В высший дивизион нужно допускать 12-16 команд со стадионами от 20 тысяч болельщиков с крытыми трибунами. Лицензирование пройдут только фирмы с академией, у которой есть несколько полей и крытый манеж. А еще нужно предоставить документы, что у них бездефицитный бюджет и доход не менее 13 миллионов евро.

В ФНЛ попадут 32-36 клубов; первую лигу надо разбить на Восточный и Западный дивизионы, чтобы сократить затраты на транспорт, а еще организовать недельный тренировочный цикл. У клубов должны быть стадионы на 5-7 тысяч зрителей с частично крытыми трибунами, футбольная школа или сотрудничество с местным футбольным центром, 5-10 доморощенных игроков и бездефицитный бюджет.

Во второй дивизион попадут полупрофессиональные клубы, но и у них должно быть 50%, а лучше до 66% воспитанников, ведь за таких лучше болеют.

Футболу нужны реформы, их невозможно провести снизу – нужна политическая воля и решение сверху. Путь не будет быстрым, понадобится минимум десятилетие. Но с ней появится надежда, что Россия останется одной из ведущих европейских футбольных держав.

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