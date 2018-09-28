Леонид Федун знает, как сделать русский футбол лучше. Пересказываем человеческим языком

Леонид Федун 28 сентября написал большой текст «Российский футбол: выживание или развитие» и опубликовал его в газете «Спорт-Экспресс». Eurosport.ru передает основные тезисы так, что поймет любой.

Федун считает, что русскому футболу нужны реформы, и что они должны быть направлены на болельщиков.

Футбол – это бизнес, в котором наблюдается тенденция к сосредоточению капитала: 80% всех денег находятся в лигах топ-5. Основной капитал клубы получают от телевидения: Россия – 18-я по доходам от ТВ, хотя находится на шестом месте в таблице коэффициентов.

Телевидение, УЕФАGetty Images

Права такие дешевые, потому что основные каналы принадлежат государству или косвенно финансируются им. Власти же спонсируют и большую часть клубов. Поскольку команды получают деньги из бюджета, у них нет стимула занимать более высокие места в таблице, а то и выходить в Премьер-лигу.

Нужна прозрачная господдержка РПЛ и ФНЛ – чтобы распределение призовых зависело от места в таблице. Достаточно 80-100 млн евро для высшей лиги и 15 млн для первой, а еще запретить регионам спонсировать клубы. Местные власти должны тратить деньги на строительство инфраструктуры и поддержку детского и массового футбола.

Сегодня профессиональной команде нужно примерно 13 млн евро в год. В обновленной Премьер-лиге 5-6 миллионов она отобьет по телеконтракту. Плюс если ТВ будет платить чемпионату России больше, то клубы больше получат от рекламных соглашений лиги.

А еще от продажи билетов надо зарабатывать от 2 до 2,5 миллионов евро, но для этого стадион должен вмещать не меньше 18 тысяч человек. В России есть примерно 17 клубов с такими аренами, 5 из них в ФНЛ, но Нижний Новгород и Волгоград, похоже, еще далеки от РПЛ.

ВолгоградGetty Images

В высший дивизион нужно допускать 12-16 команд со стадионами от 20 тысяч болельщиков с крытыми трибунами. Лицензирование пройдут только фирмы с академией, у которой есть несколько полей и крытый манеж. А еще нужно предоставить документы, что у них бездефицитный бюджет и доход не менее 13 миллионов евро.

В ФНЛ попадут 32-36 клубов; первую лигу надо разбить на Восточный и Западный дивизионы, чтобы сократить затраты на транспорт, а еще организовать недельный тренировочный цикл. У клубов должны быть стадионы на 5-7 тысяч зрителей с частично крытыми трибунами, футбольная школа или сотрудничество с местным футбольным центром, 5-10 доморощенных игроков и бездефицитный бюджет.

Во второй дивизион попадут полупрофессиональные клубы, но и у них должно быть 50%, а лучше до 66% воспитанников, ведь за таких лучше болеют.

Футболу нужны реформы, их невозможно провести снизу – нужна политическая воля и решение сверху. Путь не будет быстрым, понадобится минимум десятилетие. Но с ней появится надежда, что Россия останется одной из ведущих европейских футбольных держав.

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