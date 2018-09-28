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«Я вернулась». Алана Мамаева выложила огненное фото и расстается с Павлом

«Я вернулась». Алана Мамаева выложила огненное фото и расстается с Павлом
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Драма в семье полузащитника «Краснодара».

27 сентября у Аланы было хорошее настроение – она порадовала подписчиков огненным фото в нижнем белье. К сожалению, фото настолько горячее, что ради него надо кликнуть по этой ссылочке.

На следующий день настроение Аланы резко испортилось. Дама выложила фото с детьми и подписала его: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам».

Позже она дала более развернутый комментарий: «Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать. Инициатор развода – Павел. Буду ли обращаться к адвокату? Сейчас съем яблоко и решу».

Ранее к отряду присоединилась Милана Кержакова, которая подтвердила разрыв с экс-игроком «Зенита» и начала борьбу за опеку детей.

Алана дает интервью очень редко, но всегда говорит ядерные вещи.

  • Пара воспитывает дочь Алису и сына Алекса, ребенка Аланы от первого брака.
  • Мамаев выступает за «Краснодар» с 2013 года. Ранее он играл за «Торпедо» и ЦСКА. И хорошо заработал.

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