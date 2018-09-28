«Я вернулась». Алана Мамаева выложила огненное фото и расстается с Павлом

27 сентября у Аланы было хорошее настроение – она порадовала подписчиков огненным фото в нижнем белье. К сожалению, фото настолько горячее, что ради него надо кликнуть по этой ссылочке.

На следующий день настроение Аланы резко испортилось. Дама выложила фото с детьми и подписала его: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам».

Позже она дала более развернутый комментарий: «Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать. Инициатор развода – Павел. Буду ли обращаться к адвокату? Сейчас съем яблоко и решу».

Ранее к отряду присоединилась Милана Кержакова, которая подтвердила разрыв с экс-игроком «Зенита» и начала борьбу за опеку детей.

Алана дает интервью очень редко, но всегда говорит ядерные вещи.

Пара воспитывает дочь Алису и сына Алекса, ребенка Аланы от первого брака.

Мамаев выступает за «Краснодар» с 2013 года. Ранее он играл за «Торпедо» и ЦСКА. И хорошо заработал.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен