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12 самцов, на которых обратит внимание Алана Мамаева после развода со своим футболистом

12 самцов, на которых обратит внимание Алана Мамаева после развода со своим футболистом
Данил Тармасинов

49 мин. назад

Налетайте!

Японский мотогонщик Норифуми Абе кормит бургером белого какаду

Норифуми Абе, попугай какаду

Норифуми Абе, попугай какадуGetty Images

Воскоклюевый попугай пристает к коту. Милее вы сегодня ничего не увидите

Кот и воскоклюевый попугай

Кот и воскоклюевый попугайGetty Images

Попугай Чикита домогается к болельщице на ЧМ-2006. Рекламирует себя перед Аланой

Попугай Чикита, ЧМ-2006, Бразилия – Хорватия

Попугай Чикита, ЧМ-2006, Бразилия – ХорватияGetty Images

Можно объединить две любви – к попугаям и к футболистам

Попугай, Южная Корея

Попугай, Южная КореяGetty Images

Этому три года, он помоложе предыдущего

Попугай, Южная Корея

Попугай, Южная КореяGetty Images

Или переключиться на других спортсменов. На теннисистов, например

Волнистый попугай

Волнистый попугайGetty Images

Алана и ара – звучит неплохо

Попугай Ара

Попугай АраGetty Images

Или есть, гхм, голубые ара

Попугай голубой ара

Попугай голубой араGetty Images

Или даже парочка!

Попугай ара

Попугай араGetty Images

Чтобы Алане не учить новые имена, которые отличаются от человеческих, можно завести Александров кольчатых попугаев

Александров кольчатый попугай

Александров кольчатый попугайGetty Images

Или вот такого зеленого красавчика

Попугай

ПопугайGetty Images

Еще немного игр с мячом, чтобы переход был более плавным

Попугай

ПопугайGetty Images

  • 28 сентября Алана Мамаева заявила, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев подал на развод.
  • В марте 2018-го девушка купила в зоомагазине попугая за 152 тысяч рублей. Но, похоже, что продавцы ее обманули, ведь птица стоило всего 30 тысяч.
  • В августе Алана раскритиковала жизнь в Краснодаре и заявила, что общается только с птицей.

«Я вернулась». Алана Мамаева выложила огненное фото и расстается с Павлом

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