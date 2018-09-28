Eurosport
12 самцов, на которых обратит внимание Алана Мамаева после развода со своим футболистом
Налетайте!
Японский мотогонщик Норифуми Абе кормит бургером белого какаду
Норифуми Абе, попугай какадуGetty Images
Воскоклюевый попугай пристает к коту. Милее вы сегодня ничего не увидите
Кот и воскоклюевый попугайGetty Images
Попугай Чикита домогается к болельщице на ЧМ-2006. Рекламирует себя перед Аланой
Попугай Чикита, ЧМ-2006, Бразилия – ХорватияGetty Images
Можно объединить две любви – к попугаям и к футболистам
Попугай, Южная КореяGetty Images
Этому три года, он помоложе предыдущего
Попугай, Южная КореяGetty Images
Или переключиться на других спортсменов. На теннисистов, например
Волнистый попугайGetty Images
Алана и ара – звучит неплохо
Попугай АраGetty Images
Или есть, гхм, голубые ара
Попугай голубой араGetty Images
Или даже парочка!
Попугай араGetty Images
Чтобы Алане не учить новые имена, которые отличаются от человеческих, можно завести Александров кольчатых попугаев
Александров кольчатый попугайGetty Images
Или вот такого зеленого красавчика
ПопугайGetty Images
Еще немного игр с мячом, чтобы переход был более плавным
ПопугайGetty Images
- 28 сентября Алана Мамаева заявила, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев подал на развод.
- В марте 2018-го девушка купила в зоомагазине попугая за 152 тысяч рублей. Но, похоже, что продавцы ее обманули, ведь птица стоило всего 30 тысяч.
- В августе Алана раскритиковала жизнь в Краснодаре и заявила, что общается только с птицей.
«Я вернулась». Алана Мамаева выложила огненное фото и расстается с Павлом
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