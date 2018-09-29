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Артем Дзюба посетил спектакль «Гамлет» и подарил футболку Козловскому. Актер назвал его человечищем

Дзюба посетил спектакль «Гамлет» и подарил футболку Козловскому. Актер назвал его человечищем
Eurosport

48 мин. назад

Респект и уважуха.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба посетил спектакль с участием известного русского актера, режиссера и продюсера Данилы Козловского.

«Почему Артем Дзюба топ в своем деле? Любит театр, все очень просто. Тема, ты мощь и человечище! Спасибо за время», – написал Козловский в инстаграме.

Дзюба не задержался с ответом: «Спасибо огромное тебе! Ты классный, настоящий и талантливый! Обнимаю тебя и до встречи».

  • В сезоне-2018/19 на счету Дзюбы 12 матчей за клуб и сборную России, в которых он забил 9 мячей и сделал 4 ассиста.
  • Сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Вместе с Козловским в «Гамлете» играет Елизавета Боярская.

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