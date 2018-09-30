«Весь Дагестан будет за него». Игроки «Анжи» вышли на «Зенит» в майках в поддержку Хабиба

Футболисты «Анжи» вышли на матч чемпионата России с «Зенитом» в майках в поддержку бойца Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит бой с Конором Макгрегором.

На футболках написано: «Мы одна команда. Ни шагу назад». «Эти футболки приготовлены в поддержку Хабиба Нурмагомедова. Весь Дагестан будет болеть за него, и я думаю, что он сделает все, чтобы выиграть, и приедет в республику с поясом», – цитирует полузащитника клуба Данила Глебова «Чемпионат».

Бой Конора и Хабиба за звание чемпиона UFC в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Хабиб одержал в ММА 26 побед (16 – досрочно) и не потерпел ни одного поражения.

«Анжи» показал Хабибу пример и победил лидера РПЛ со счетом 2:1.

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