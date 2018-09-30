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«Зенит» проиграл беднейшему сопернику. Угадай, кто дороже: питерская звезда или весь «Анжи»

«Зенит» проиграл беднейшему сопернику. Угадай, кто дороже: питерская звезда или весь «Анжи»
Дмитрий Панферов

1 час назад

Сине-бело-голубые получили по голове от клуба с общей трансферной стоимостью в 8,53 млн евро.

«Анжи» – беднейший клуб России, из которого только каким-то чудом не разбежались игроки, но даже это не мешает махачкалинцам демонстрировать характер, стремление к победе и чего-то очень крепкое между ног. В прошлом туре «Анжи» убрал «Динамо», сейчас пострадал единоличный лидер РПЛ «Зенит».

Eurosport.ru удивлен нелогичному исходу не меньше вашего и предлагает тест. Тест, в котором нужно понять, кто стоит дороже: петербургская суперзвезда или весь «Анжи».

  • Все цены взяты с Transfermarkt.
  • Перед девятым туром «Зенит» опережал «Краснодар» на 6 очков.
  • «Анжи» выиграл второй матч подряд и взлетел на 12-е место.

«Анжи» – «Зенит» – 2:1

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