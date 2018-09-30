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«Конфликта не было. Было недопонимание». Павел Мамаев из «Краснодара» помирился с женой Аланой

«Конфликта не было. Было недопонимание». Мамаев помирился с женой
Eurosport

1 минуту назад

Проклятье Глушакова пока что миновало.

Алана Мамаева – жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – передумала разводиться.

«Да, мы помирились и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание. Благо, все разрешилось», – приводит слова Аланы «Спорт-Экспресс».

Ранее жена Павла Мамаева выложила фотографию в инстаграм, подписав ее «Присоединяюсь к отряду одиноких мам». Семья Мамаевых воспитывает общую дочь и сына от первого брака Аланы. Девушка жаловалась, что Краснодар – колхоз, в нем ей скучно и не с кем общаться.

  • В сентябре еще два футболиста, выступавших за сборную России, столкнулись с семейными скандалами: Денис Глушаков разводится с женой, а Алан Дзагоев опроверг слухи о разладе с женой.
  • Зарплата 30-летнего Мамаев в «Краснодаре» – 2,4 миллионов евро.

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