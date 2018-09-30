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Бывший игрок «Челси» Джон Терри приехал в Москву и посетил матч «Спартак» – «Ростов»

Терри приехал в Москву и посетил матч «Спартак» – «Ростов»
Eurosport

1 час назад

Что происходит?

Легенда «Челси» и бывший защитник сборной Англии Джон Терри прилетел в Москву, чтобы посетить матч «Спартак» – «Ростов».

«Он приехал, Джон Терри посетил «Открытие-Арену», – написано в твиттере «Спартака». Защитник много улыбался и фотографировался с болельщиками красно-белых.

  • Летом 2018-го «Спартак» вел переговоры с Терри, который находился в статусе свободного агента после ухода из «Астон Виллы». Трансфер сорвался, потому что стороны не договорились о зарплате, хотя Терри даже прошел обследование для красно-белых.
  • В конце сентября Джон Терри вернулся в «Челси» и возглавил молодежную команду для игроков младше 23 лет.

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