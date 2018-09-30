Легенда «Челси» и экс-защитник сборной Англии Джон Терри удалил пост об отказе «Спартаку»

Экс-капитан «Челси» Джон Терри после отказа «Спартаку» в начале сентября опубликовал в инстаграме пост, в котором мотивировал решение.

«Это амбициозный клуб, и я очень впечатлен их профессионализмом. Но, обсудив предложение с семьей, мы решили, что это неправильный шаг для меня сейчас», – писал защитник 12 сентября.

Но спустя две недели Джон внезапно приехал на матч «Спартак» – «Ростов», сфотографировался с болельщиками и отправился на стадион. А тот самый пост с отказом из инстаграма удалил.

Перед отказом Терри уже получил русскую визу и прошел обследование для «Спартака», но затем потребовал зарплату в два раза больше обговоренной.

В конце сентября The Sun сообщила, что Джон Терри вернелся в «Челси» и возглавит молодежную команду для игроков младше 23 лет.

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