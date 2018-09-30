Getty Images
Защитник «Спартака» Георгий Джикия: «Когда узнал о приезде Джона Терри, обрадовался, что не женат»
Вот бы Глушакову такие проблемы.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия затроллил Джона Терри, который едва не перешел в красно-белый клуб в сентябре 2018-го.
«О чем подумал, когда узнал о переходе Терри? Во-первых, обрадовался, что не женат. А во-вторых, я расстроился за ребят, что они почти все женатые.
Да нет, на самом деле, у этой истории две стороны. С одной, Терри супер, поиграть с ним интересно. С другой, у нас есть защитники, вот-вот вернется Кутепов, есть Мамин, с нетерпением ждем Жиго. И если так все сложилось с Терри, все к лучшему», – сказал Джикия в интервью «Спорт-Экспрессу».
- В 2009-м Джона Терри обвинили в измене: защитник переспал с женой лучшего друга и партнера по «Челси» Уэйна Бриджа.
- Перед отказом Терри уже получил русскую визу и прошел обследование для «Спартака», но затем потребовал зарплату в два раза больше обговоренной.
- В конце сентября The Sun сообщил, что Джон Терри вернулся в «Челси» и возглавит молодежную команду для игроков младше 23 лет.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте