Защитник «Спартака» Георгий Джикия: «Когда узнал о приезде Джона Терри, обрадовался, что не женат»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия затроллил Джона Терри, который едва не перешел в красно-белый клуб в сентябре 2018-го.

«О чем подумал, когда узнал о переходе Терри? Во-первых, обрадовался, что не женат. А во-вторых, я расстроился за ребят, что они почти все женатые.

Да нет, на самом деле, у этой истории две стороны. С одной, Терри супер, поиграть с ним интересно. С другой, у нас есть защитники, вот-вот вернется Кутепов, есть Мамин, с нетерпением ждем Жиго. И если так все сложилось с Терри, все к лучшему», – сказал Джикия в интервью «Спорт-Экспрессу».

В 2009-м Джона Терри обвинили в измене: защитник переспал с женой лучшего друга и партнера по «Челси» Уэйна Бриджа.

Перед отказом Терри уже получил русскую визу и прошел обследование для «Спартака», но затем потребовал зарплату в два раза больше обговоренной.

В конце сентября The Sun сообщил, что Джон Терри вернулся в «Челси» и возглавит молодежную команду для игроков младше 23 лет.

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