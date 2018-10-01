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Экс-капитан «Челси» Джон Терри: «В России у меня появился клуб, за которым теперь слежу»

Терри: «В России у меня появился клуб, за которым теперь слежу»
Eurosport

40 мин. назад

Угадай, какой? (не «Амкар»)

В девятом туре чемпионата России «Спартак» проиграл «Ростову» – 0:1.

В гости к красно-белым приехали сразу две легенды клуба: Валерий Карпин и Джон Терри. Правда, Карпин огорчил родную команду, победив с новой. А вот английский защитник фотографировался с болельщиками и демонстрировал полную лояльность красно-белым цветам.

«В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно, и мне было интересно посмотреть на него со стороны.

Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит «Челси», однако у меня есть симпатия к «Спартаку», и я еще раз хочу извиниться за решение», – цитирует Терри Chelseablues.ru

  • Перед отказом Терри уже получил русскую визу и прошел обследование для «Спартака», но затем потребовал зарплату в два раза больше обговоренной.
  • В конце сентября The Sun сообщил, что Джон Терри вернелся в «Челси» и возглавит молодежную команду для игроков младше 23 лет.
  • Пока Терри смотрел за поражением «Спартака», у него в голове возникло несколько мыслей.

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