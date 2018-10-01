Рефери из ЛФЛ Дагестана добил мяч в сетку головой после пенальти и засчитал гол

В матче 2-го тура ЛФЛ Дагестана сыграли «Киз-ДД» из Кизилюрта и «Манас» из Дахадаевского района – 4:4.

Абсурд напал на команды на 43-й минуте при счете 4:2 в пользу «Киз-ДД» – «Манас» заработал пенальти. Но после удара мяч попал в голову судье и упал за спину вратарю «Киз-ДД». Команды побежали разбираться к судье, но тому оказалось очень больно. А потом он засчитал гол.

«Я не сразу увидел, что мяч залетает в ворота от моей головы. Понял, что он там уже после криков.

По правилам футбола мяч должен быть засчитан, потому что судья – тоже участник игры. Видео потом смотрели более квалифицированные арбитры, сказали, что я все правильно сделал.

Футболисты «Киз-ДД» не возмущались, что я засчитал гол. Они возмущались, что соперник принял этот гол. Возможно, я где-то неправильно выбрал позицию, но я всегда стараюсь выбирать ее при пенальти так, чтобы контролировать игроков, вбегающих в штрафную, бьющего и вратаря. С человеческой точки зрения мне неприятно перед командой «Киз-ДД», – приводит слова судьи Атая Даудова Sports.ru.

Возможно, судье стоило тоже надеть синюю форму, чтобы не отличаться от игроков обеих команд.

Даудов в дагестанской ЛФЛ уже семь лет: сначала играл сам, потом комментировал, а сейчас судит.

ЛФЛ Дагестана основана в 2007 году. В ее системе три лиги. Из нее нельзя выйти во второй дивизион.

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