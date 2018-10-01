«На стадионе – 30 с лишним, и снова ничего не вышло». Новая поэма Назарова про Карреру

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выложил новое стихотворение о главном тренере команды Массимо Каррере после поражения от «Ростова» (0:1).

«На стадионе – 30 с лишним, а у экранов – сотни тысяч.

И снова ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?

Тех 30, что на стадионе? Или всех тех, кто у экранов?

А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»

Кричал им тренер, утопая в короне для него огромной.

И 30 с лишним замолчали, а сотни тысяч приуныли.

И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.

Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване,

За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!» – продекламировал Назаров.

Ранее актер уже выкладывал стихи с критикой Карреры. Пост с ними в инстаграме лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко, за что их отстранили от матчей первой команды.

«Спартак» в РПЛ-2018/19 не выигрывает уже четыре матча.

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