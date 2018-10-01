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Валерий Карпин: «Фразу про сбитого летчика каждый день вспоминаю и не сплю»

Карпин: «Фразу про сбитого летчика каждый день вспоминаю и не сплю»
Eurosport

1 час назадОбновлено 21 мин. назад

Гений вернулся.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы в матче чемпионата России над «Спартаком» ответил на вопрос, вспоминает ли он слова президента красно-белых Леонида Федуна. Тот после увольнения Карпина в 2014-м назвал коуча сбитым летчиком.

«Фразу про «сбитого летчика» каждый день вспоминаю и не сплю. Ну что за бред спрашиваете», – цитирует Карпина «Р-Спорт».

  • 49-летний специалист впервые обыграл «Спартак» в качестве тренера.
  • После девяти туров РПЛ-2018/19 «Ростов» занимает третье место в таблице.

(Фото: официальный сайт ФК «Ростов»)

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