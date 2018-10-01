Президент «Анжи»: «Почему Федун должен лишать Дагестан и другие города футбола?»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал предложения владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформировании российского футбола.

«У нас нет финансирования, но разве мы в плохой футбол играем? Почему Федун должен лишать Дагестан футбола из финансовых соображений? Почему он должен лишать футбола Хабаровск, Томск, Владивосток, Тюмень, Новороссийск, Новосибирск, Красноярск? Там что, не россияне живут? Туда, видите ли, далеко лететь, так что ему неудобно. А эти команды 15 раз прилетают и играют в европейской части, что говорит о наличии там футбола», – цитирует Кадиева «Чемпионат».

Федун предложил жестко лицензировать клубы высшего дивизиона и пускать в элитный турнир команды, которые имеют стадионы вместимостью не менее 20 000 человек.

Долги «Анжи» на начало РПЛ-2018/19 составляли 250 миллионов рублей.

Леонид Федун знает, как сделать русский футбол лучше. Пересказываем человеческим языком

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