«Газон восстановится к матчу». Баста не вытоптал всю траву на «Ростов-Арене»

29 сентября на стадионе «Ростов-Арена» прошел концерт рэпера Басты. Несмотря на все опасения о сохранности газона, покрытие находится в нормальном состоянии.

«Стадион хорошо себя чувствует, повреждений не было», – рассказал представитель пресс-службы «Ростова». Он уточнил, что на распространяемых в интернете фото с проплешинами на траве изображен искусственный газон вокруг поля, который получил незначительные повреждения. «Там уже все сделали. Газон пару дней постоит под солнцем, восстановится, к матчу будет готов», – цитирует сотрудника клуба «Р-Спорт».

Руководство клуба старалось не допустить концерт на стадионе из опасений, что это плохо скажется на качестве травы, несмотря на использование специального защитного покрытия.

Ближайший домашний матч «Ростов» проведет с «Оренбургом» 6 октября.

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