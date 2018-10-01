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«На каждого Макгрегора у нас есть свой Хабиб». Карпин и «Ростов» сделали пародию на бой года

«На каждого Макгрегора у нас есть свой Хабиб». Карпин и «Ростов» сделали пародию на бой года
Eurosport

1 час назад

Самый веселый инстаграм донского футбола.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пошутил на тему поединка за звание чемпиона UFC в легком весе между бойцами смешанного стиля Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

«На каждого «ихнего» Макгрегора у нас свой Хабиб есть», – написал Карпин под фото в инстаграме.

На снимке в роли Конора выступил бородатый словенец Жан Майер, Хабиба сыграл Аяз Гулиев.

  • «Ростов» в последнем туре обыграл в Москве «Спартак» – 1:0. Донской клуб идет на третьем месте в чемпионате.
  • Майер в сезоне-2018/19 не провел ни одного матча в Премьер-лиге, Гулиев сыграл 8 встреч, забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.
  • Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября и начнется в 7:00 по московскому времени.

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