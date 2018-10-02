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«СЭ»: «Спартак» рассматривает кандидатуру Блана и еще двух иностранных тренеров на замену Каррере

«СЭ»: «Спартак» рассматривает кандидатуру Блана и еще двух иностранных тренеров на замену Каррере
Eurosport

1 час назад

Опасные новости, Массимо.

1 октября «Спартак» проиграл «Ростову» 0:1 и опустился на пятую строчку таблицы РПЛ.

По данным «Спорт-Экспресс», руководство клуба фактически готово идти на смену главного тренера.

При этом Массимо Каррера подготовит «Спартак» к двум ближайшим матчам: в Лиге Европы против «Вильярреала» 4 октября и к игре с «Енисеем» в рамках тура РПЛ 7 октября. Досрочное расторжение контракта предполагает выплату солидных отступных – 1,5 млн евро.

Одна из вероятных кандидатур на замену Массимо – 52-летний Лоран Блан. Последнее место работы француза – «ПСЖ».

Фамилии других претендентов не раскрываются.

  • Контракт «Спартака» с Каррерой истекает в мае 2019 года.
  • После девяти туров РПЛ «красно-белые» барахтаются на пятой строчке таблицы.

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