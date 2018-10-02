Баста – болельщикам «Ростова»: «Почему же вы такие лицемерные?»

Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал историю со своим концертом на «Ростов-Арене».

В субботу 29 сентября музыкант устроил гиг на домашней арене ФК «Ростов», чему были не очень рады пресс-служба клуба и болельщики – опасались за качество газона.

«Почему вы так не переживаете за «СКА-Ростов», за его судьбу? Ведь он играет на стадионе «Труд». Все у «Ростова» хорошо, он находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только «Ростов»? Всех волнует только его судьба.

Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении? Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова», – приводит слова рэпера издание «Ростов Газета».

30 сентября «Ростов» обыграл «Спартак» в Москве со счетом 1:0.

«Ростов» находится на третьей строчке таблицы РПЛ с 18 очками.

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