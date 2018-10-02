Магомед Адиев: «Анжи» находится в том же положении, что и «Тосно» в том сезоне»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что ситуация с финансированием клуба не улучшается.

«Анжи» находится примерно в том же положении, что и «Тосно» в том сезоне. Финансовых вливаний в клуб нет. Наш президент прилагает максимум усилий для того, чтобы сохранить команду. Но если говорить откровенно, «Анжи» находится на грани исчезновения. Тем не менее мы с ребятами твердо решили, что будем играть до конца. До зимы два месяца, со своей стороны выложимся на сто процентов. А к ноябрю президент клуба обещал часть долгов погасить.

Руководство Дагестана выбрало интересную стратегию. Проводит какие-то совещания, но на данный момент нам ничем не помогли. Президент «Анжи» кое-как находит деньги на перелеты. Знаете, если республика не пошла нам встречу в прошлом сезоне, когда мы по итогам стыковых матчей выбыли в ФНЛ, то вряд ли стоит ждать оттуда помощи сейчас», – цитирует Адиева «Советский спорт».

Долги «Анжи» на начало сезона составляли 250 миллионов рублей.

В сезоне-2017/18 клуб вылетел из РПЛ, но остался в элите из-за банкротства «Амкара».

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