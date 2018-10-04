«Я ласковый мерзавец банды шоколадной». Игорь Гамула записал пародию на «Цвет настроения черный»

Экс-главный тренер «Ростова» и суперзвезда русских пресс-конференций Игорь Гамула дебютировал с рэп-клипом. YouTube-канал «ВГИК – Веселый Гамула и компания» сделал пародию на трек Филиппа Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения черный». Только адаптировал его под великого донского коуча.

По сюжету Гамула в костюме распинает футболистов, и тут ему звонит контакт «Стас Ч». Человек в трубке попросил Игоря взять игрока на просмотр и заявил, что парень уже здесь. Им, конечно, же оказывается темнокожий.

«Цвет настроения черный. Тренирую клуб я обреченный. По мячу не попадают, зато на шмотки все бабло спускают», – поет в припеве Гамула.

В финале ролика Игорь сидит в раздевалке вместе с первым игроком и эффектной блондинкой и отвечает по телефону: «Стас, брат, спасибо. Футболист – супер, вписался, как родной».

Гамула тренировал основной состав «Ростова» в 2014-м и неудачно пошутил про темнокожих – сначала воскликнул на реплику о Бенуа Ангбва «У меня и так шесть человек черных, ты мне хочешь седьмого?», а чуть позже добавил: «Ценю и люблю своих чернокожих игроков и ласково называю их «мои черные жемчужинки».

После этих высказываний клуб перевел его в молодежный состав, а затем сделал тренером-селекционером.

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