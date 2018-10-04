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Игроки «Анжи» не выйдут на тренировку, если не получат зарплату до 18 октября

Игроки «Анжи» не выйдут на тренировку, если не получат зарплату до 18 октября
Eurosport

1 час назад

Ситуация становится критической.

Футболисты махачкалинского «Анжи» написали заявление на имя генерального директора клуба Олега Флегонтова.

«Уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы. Настоящим уведомляем, что в случае невыплаты долгов по заработной плате в срок до 18 октября 2018 года, мы, футболисты основного состава ФК «Анжи», с 19 октября приостанавливаем выполнение своих трудовых обязанностей», – говорится в письме, которое оказалось в распоряжении Sport24.

Под ним поставили подписи 23 футболиста.

  • В октябре долги «Анжи» выросли на 50 млн рублей и достигли отметки в 300 миллионов. Задержки зарплаты некоторым футболистам доходят до четырех месяцев.
  • После девяти туров махачкалинцы занимают 12-е место в чемпионате России. В последнем матче «Анжи» обыграл лидера Премьер-лиги «Зенит» – 2:1.

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