Getty Images

«Крылья Советов» объявили об уходе Андрея Тихонова. Команду возглавил Миодраг Божович

«Крылья Советов» объявили об уходе Тихонова. Команду возглавил Божович
Eurosport

1 час назад

Черногорский коуч возглавил уже восьмой по счету клуб РПЛ.

Самарские «Крылья Советов» объявили об уходе из команды главного тренера Андрея Тихонова. Место российского специалиста займет Миодраг Божович.

«Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время», – заявил Тихонов.

Божович, сменивший Тихонова, подписал с «Крыльями» контракт на 2 года.

  • Черногорский тренер уже работал в России – в «Амкаре», ФК «Москва», «Динамо», «Амкаре», «Ростове», «Локомотиве» и тульском «Арсенале».
  • В настоящий момент самарская команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Игроки «Анжи» не выйдут на тренировку, если не получат зарплату до 18 октября

Самые важные фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 3 очка Малкина, гол Овечкина, ассист Кузнецова. Триллер «Питтсбурга» и «Вашингтона» с 13 шайбами

04:39
Популярные видео
У Селби закончились силы после китайской феерии, и первый номер рейтинга слился Дэю
1 795 просмотров20 ч
2 убойные шайбы «Сан-Хосе», которые просто пыль на фоне пяти страйков «Анахайма»
1 186 просмотровВчера в 10:32
А еще вам может понравиться