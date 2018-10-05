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«Крылья Советов» объявили об уходе Андрея Тихонова. Команду возглавил Миодраг Божович
Черногорский коуч возглавил уже восьмой по счету клуб РПЛ.
Самарские «Крылья Советов» объявили об уходе из команды главного тренера Андрея Тихонова. Место российского специалиста займет Миодраг Божович.
«Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время», – заявил Тихонов.
Божович, сменивший Тихонова, подписал с «Крыльями» контракт на 2 года.
- Черногорский тренер уже работал в России – в «Амкаре», ФК «Москва», «Динамо», «Амкаре», «Ростове», «Локомотиве» и тульском «Арсенале».
- В настоящий момент самарская команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.
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