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«Оставайся сильным, мой друг». Неймар подарил джерси Федору Смолову

«Оставайся сильным, мой друг». Неймар подарил джерси Смолову
Eurosport

1 час назад

Неожиданно.

Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал подарок форварду «Локомотива» и сборной России Федору Смолову, который восстанавливается после травмы.

Бразилец подарил товарищу по амплуа джерси и написал на ней: «Для Федора. Оставайся сильным, мой друг». Фото футболки с автографом Смолов выложил в сторис инстаграма.

  • Федор повредил плечо в кубковом матче с «Балтикой».
  • 1 октября Смолов выписался после операции в римской клинике Villa Stuart. На восстановление ему потребуется 30-40 дней.
  • Федор забил 3 гола в 8 матчах РПЛ-2018/19.

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