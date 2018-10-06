В матче ЛФЛ в составе одной из команд вышли манекены. По-другому 43 пропущенных мяча не объяснить

В первенстве России среди любительских футбольных клубов сошлись команды «СШ-75» и «Интер». Матч закончился со счетом 43:1 в пользу «СШ-75».

Да-да, мы ничего не перепутали: игроки «СШ-75» забили в ворота соперника 43 гола. Вот так выглядит протокол матча:

А вот обзор игры, вместившей в себя больше голов, чем некоторые клубы забивают за весь сезон:

Самыми результативными игроками в прошедшем матче оказались Дмитрий Палагута и Адис Саидкасимов – они оформили по дека-трику (забили по 10 мячей).

Один из мячей в ворота «Интера» забил вратарь Дмитрий Китам, реализовавший пенальти.

«Интер» занимает последнее место в III дивизионе чемпионата Москвы, «СШ-75» идет на десятой строчке в таблице из 15 команд.

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