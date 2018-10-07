ЦСКА было легче с «Реалом». «Локомотив» вспомнил, что для победы необязательно играть красиво

Команда Семина не была сильнейшей в России в прошлом сезоне, но выиграла чемпионат, потому что чаще других оказывалась неудобным соперником. Она упиралась, зарабатывала стандарты, проталкивала мяч в ворота на последних минутах. То же самое случилось в воскресенье и на «ВЭБ Арене»: «Локо» не переиграл ЦСКА и все равно победил.

Ни один из соперников не нуждался в подавляющем контроле мяча. В матче с «Реалом» ЦСКА противопоставил пассивному владению испанцев бодрые контратаки. Против «Локомотива» этого сделать не получилось – железнодорожники сами любят обороняться.

Влашич, Обляков и Чалов слишком часто натыкались на стену защитников, которые даже не думали о переходе в позиционку и постоянно прикрывали Гилерме. Лидеры ЦСКА тащили мяч сами, потому что все возможности для паса часто оказывались перекрыты, но и на индивидуальном скилле через такой кустарник не пролезть.

Бенедикт Хёведес и Марио Фернандес в матче ЦСКА – «Локомотив»Getty Images

При этом ЦСКА не расслабился – армейцы просто не были готовы к сопернику, который настолько пластично подстроится под их собственную тактику. «Спартак» в недавнем дерби сначала отсиживался в обороне, а потом бодался с ЦСКА на равных, «Реал» получилось удивить именно за счет грамотного использования свободного пространства.

«Локомотив» был готов к максимуму борьбы и минимуму розыгрыша мяча через короткий пас – и лишил этой возможности ЦСКА. Прорывы Фернандеса по правому флангу, на которые всегда полагается Гончаренко, также не сработали. Семин приклеил к Марио Фернандеша, и два М.Ф. бегали наперегонки почти весь матч. Пару раз натурализованный россиянин прострелил, но до пожара в штрафной «Локо» ни разу не дошло.

Без Смолова и Фарфана единственным нападающим «Локо» остался неуклюжий Эдер. Чемпион Европы весь матч неудачно разворачивался, терял мяч и запарывал атаки своей команды. Неудивительно, что «Локомотив» забил, оставшись в меньшинстве, – удалился именно Эдер. Это раскрепостило железнодорожников, позволило Фернандешу и Миранчуку самим тащить мяч, а не караулить отскоки от грузного португальца.

В прошлом сезоне Хёведес не играл за «Локо», но гол, которым Бенедикт ошарашил Акинфеева, очень сильно напомнил команду Сёмина образца прошлого сезона. Стандарт в ситуации, когда остается только обороняться, а в атаке ничего не получается, ассист от Чорлуки, суматоха и тычок с разворота. Если бы все это происходило год назад, на месте немецкого защитника легко можно было бы представить, например, Кверквелию.

В глобальном смысле дерби не изменило расстановку сил после трети чемпионата. Талантливый и молодой ЦСКА сохраняет отличные шансы на Лигу чемпионов и будет прогрессировать дальше. «Локо» даже после дорогих трансферов побеждает только насилу, но пока не вернутся все травмированные, Семина устроит и это.

ЦСКА – «Локомотив» – 0:1

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