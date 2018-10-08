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Угадай, база клуба РПЛ или санаторий

Угадай, база клуба РПЛ или санаторий
Дмитрий Панферов

34 мин. назад

Класснейшие русские санатории очень похожи на спортивные базы. Или наоборот.

Топ-клубы строят себя роскошные пятизвездочные отели, в которых прямо невозможно переключится на тренировку. Команды рангом ниже обитают на базах поскромнее. Но и некоторые санатории дадут фору клубных базам.

Определи, кому предназначена та или иная недвижимость: футболистам или бабулям.

  • С такой шикарной базой «Зенит» всех крушит в РПЛ – 25 баллов после 10 туров, 6-очковый отрыв от соперников.
  • Следом идут «Краснодар» (19), «Ростов» (18) и «Спартак» (18).

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