Угадай, база клуба РПЛ или санаторий

Топ-клубы строят себя роскошные пятизвездочные отели, в которых прямо невозможно переключится на тренировку. Команды рангом ниже обитают на базах поскромнее. Но и некоторые санатории дадут фору клубных базам.

Определи, кому предназначена та или иная недвижимость: футболистам или бабулям.

С такой шикарной базой «Зенит» всех крушит в РПЛ – 25 баллов после 10 туров, 6-очковый отрыв от соперников.

Следом идут «Краснодар» (19), «Ростов» (18) и «Спартак» (18).

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