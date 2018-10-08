Getty Images
Mash: Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском ресторане
Легендарная парочка снова в деле.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совместными усилиями угодили в новый скандал. Футболисты избили чиновника в одной из кофеен на северо-западе Москвы.
«Сотрудники сразу решили, что они пьяны и под кайфом. Но парни заказали себе только кофе. При этом вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания», – передает телеграм-канал Mash
Персоналу не удалось урезонить Мамаева и Кокорина, после чего им замечание сделал один из постоянных клиентов. Футболисты обиделись и избили мужчину прямо в здании. В пострадавшего даже летели стулья.
Информацию подтвердил телеканал «Царьград». Сами футболисты инцидент никак не комментируют.
- Самая известная выходка Кокорина и Мамаева – вечеринка в Монте-Карло после неудачного выступления сборной России на Евро-2016.
- Кокорин провел 5 матчей после долгого лечения от травмы колена и забил 2 гола.
- Мамаев в 13 матчах сезона-2017/18 забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен