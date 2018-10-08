Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака.

Инцидент произошел в одном из московских кафе, где компания футболистов и их друзей шумно себя вела. Перед избиением спортсмены несколько раз оскорбили чиновника. Пака, который сделал Павлу и Александру замечание, назвали «каким-то китайцем» и попросили его вернуться на родину и следить за порядком там, сообщает телеграм-канал Mash.

Самая известная выходка Кокорина и Мамаева – вечеринка в Монте-Карло после неудачного выступления сборной России на Евро-2016.

Кокорин провел 5 матчей после долгого лечения от травмы колена и забил 2 гола.

Мамаев в 13 матчах сезона-2017/18 забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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