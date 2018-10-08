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«Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов мира. «Ростов» – в топ-100

«Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов мира. «Ростов» – в топ-100
Eurosport

32 мин. назад

Совсем нестыдные цифры.

«Зенит» находится на 20-м месте в списке самых посещаемых футбольных клубов мира сезона-2018/19.

В среднем на каждую игру санкт-петербургской команды приходит 48 981 зритель. Лидером по посещаемости стала дортмундская «Боруссия» – 76 906 человек. В тройку вошли «Бавария» и «МЮ» (74 000 и 71 107 соответственно).

  • В топ-100 вошли еще три русских клуба: «Спартак» – 47-й (33 251), «Краснодар» – 59-й (30 372), «Ростов» – 62-й (30 218).
  • Вместимость арены на Крестовском составляет 56 196 зрителей.

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