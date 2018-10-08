Кокорину и Мамаеву светит до двух лет тюрьмы за избиение чиновников. Что случилось?

С чего все началось?

В воскресенье Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе «Зенита» и «Краснодара» сыграли друг против друга в чемпионате России, после чего рванули в Москву и отметили день рождения президента России. Это подтвердил инстаграм Кокорина с соответствующим постом и хештегом #10летдружбы с московской геометкой.

На следующий день футболисты отправились в какое-то кафе на Арбате в составе большой и шумной компании. По информации телеграмм-канала Mаsh, гости дерзили, вели себя крайне вызывающе, из-за чего у персонала сложилось впечатление, что они пьяны или под кайфом.

Сотрудники заведения сделали друзьям несколько замечаний, но в ответ услышали лишь грязные ругательства.

Что было дальше?

Остальные посетители заведения какое-то время помалкивали. Первым не выдержал постоянный гость кафе, попросивший Пашу и Сашу вести себя достойно и не мешать окружающим. Футболисты «Зенита» и «Краснодара» послали советчика подальше и продолжили вести себя развязно.

Оскорбить человека проще, чем забить в девятку, поэтому спортсмены сначала грубо наехали на посетителя-моралиста, после чего бросили в него несколько стульев. Завязалась драка, в ходе которой по лицу от футболистов получили два человека.

Кто пострадал?

Кокорин и Мамаев давно приучили к таким выходкам, но в этот раз они вряд ли отвертятся – избитые футболистами люди оказались московскими чиновниками. Денис Пак возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России. Его спортсмены назвали «каким-то китайцем» и попросили вернуться на родину и следить за порядком там.

Еще один пострадавший – гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Обоих скорая доставила из кафе в больницу, где чиновникам оказали необходимую помощь (у Пака сильно пострадала рука). По факту случившегося пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Какое наказание светит игрокам?

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что по факту конфликта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие преступления.

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Степень наказания в таких случаях, согласно Уголовному кодексу РФ, определяется их тяжестью (все зависит от справок, которые выдадут чиновникам). Избиение группой лиц считается отягчающим обстоятельством. Согласно статье 116 УК РФ, Кокорину и Мамаеву светит от исправительных работ до двух лет тюрьмы.

Как было в прошлый раз?

Эти парни отдыхают шумно и с размахом. Самый мощный скандал с их участием произошел в 2016-м, когда спортсмены оторвались в ночном клубе Монте-Карло после вылета сборной России с Евро-2016. Вечеринка обошлась тусовщикам в 250 тысяч евро. Под давлением общественного мнения Кокорин и Мамаев извинились. В клубе Сашу оштрафовали на месячную зарплату и перевели в «Зенит-2». Павел остался в первой команде «Краснодара», но тоже недосчитался гонорара за месяц.

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