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Видео дня: Александр Кокорин ударил чиновника стулом, Павел Мамаев добавил

Видео дня: Кокорин ударил чиновника стулом, Мамаев добавил
Eurosport

1 час назад

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В сети появилось видео драки форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

На записи, которую выложил телеграм-канал Mash, видно, как Кокорин подошел к Паку и ударил его стулом, а спустя какое-то время уже оба футболиста подрались с чиновником и его товарищем, несмотря на пытавшихся разнять их людей.

  • По факту драки заведено дело по статье «побои». Игрокам грозит до двух лет тюрьмы.
  • Самая известная выходка Кокорина и Мамаева – вечеринка в Монте-Карло после неудачного выступления сборной России на Евро-2016.

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