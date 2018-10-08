Видео дня: Александр Кокорин ударил чиновника стулом, Павел Мамаев добавил

В сети появилось видео драки форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

На записи, которую выложил телеграм-канал Mash, видно, как Кокорин подошел к Паку и ударил его стулом, а спустя какое-то время уже оба футболиста подрались с чиновником и его товарищем, несмотря на пытавшихся разнять их людей.

По факту драки заведено дело по статье «побои». Игрокам грозит до двух лет тюрьмы.

Самая известная выходка Кокорина и Мамаева – вечеринка в Монте-Карло после неудачного выступления сборной России на Евро-2016.

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