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Министр спорта России: «Мамаев и Кокорин не играют в сборной и, видимо, уже никогда не будут»

Министр спорта России: «Мамаев и Кокорин не играют в сборной и, видимо, уже никогда не будут»
Eurosport

30 мин. назад

Доигрались.

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал изютение Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника из Минпромторга Дениса Пака.

«В этом инциденте еще нужно разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», – цитирует Колобкова Sport24.

  • Кокорин нанес Паку удар стулом.
  • По факту драки заведено дело по статье «побои».
  • Игрокам грозит до двух лет тюрьмы.

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