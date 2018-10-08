Министр спорта России: «Мамаев и Кокорин не играют в сборной и, видимо, уже никогда не будут»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал изютение Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника из Минпромторга Дениса Пака.

«В этом инциденте еще нужно разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», – цитирует Колобкова Sport24.

Кокорин нанес Паку удар стулом.

По факту драки заведено дело по статье «побои».

Игрокам грозит до двух лет тюрьмы.

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