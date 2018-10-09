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«Инцидент – вопиющий». «Зенит» и «Краснодар» отреагировали на беспредел Кокорина и Мамаева

«Инцидент – вопиющий». «Зенит» и «Краснодар» отреагировали на беспредел Кокорина и Мамаева
Eurosport

8 мин. назад

Ждем результатов расследования.

«Зенит» и «Краснодар» осудили Кокорина и Павла Мамаева за избиение чиновника в московском кафе.

«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий», – цитирует заявление пресс-службы «Зенита» «Спорт-Экспресс».

«Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», – говорится на сайте «быков».

  • От горе-футболистов пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак.
  • По факту драки заведено дело по статье «побои».
  • Игрокам грозит до двух лет тюрьмы.

Кокорину и Мамаеву светит до двух лет тюрьмы за избиение чиновников. Что случилось?

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