Юрист – о поступке Александра Кокорина: «Ему может грозить до 8 лет лишения свободы»

8 октября футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») устроили потасовку в кофейне в центре Москвы и избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Профессиональный футболист, игрок футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин практикуется в навыках рукопашного боя и делает это не в специально отведенном месте, а в помещении столичного заведения общественного питании. Более того, не ожидавший этого посетитель принимает на себя не только удары спортсмена, но и удары от сопутствующих предметов.

По заявлению Министерства внутренних дел РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Надо понимать, что квалификация деяния – вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, степень вреда, причиненная потерпевшему, и другое.

В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный – от ст. 213 УК РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что в свою очередь может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Не исключены и отягчающие факторы, как например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц.

Одно можно сказать наверняка: ущерб, причиненный заведению, – это не самое страшное, что должно беспокоить футболиста. Может ли в данной ситуации Кокорину помочь его имя и популярность? Конечно, может, но потерпевший, по данным СМИ, тоже не простой человек, который сможет защитить свои права, если этого захочет. Остается надеяться на беспристрастное разбирательство правоохранительных органов», – сообщил юрист Александр Ластовецкий «Чемпионату».

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» официально подтвердили, что Кокорин и Мамаев понесут всю ответственность, которую на них возложит закон.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что мужчины уже никогда не смогут выступить за сборную России по футболу.

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