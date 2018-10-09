Mash: перед дракой в кафе Кокорин и Мамаев избили водителя журналиста Первого канала

Александр Кокорин и Павел Мамаев перед дракой в «Кофемании» нанесли телесные повреждения еще одному человеку.

По информации телеграм-канала Mash, жертвой футболистов стал 33-летний мужчина из Белоруссии Виктор Соловьев.

«За два часа до нападения на чиновника Минпромторга Кокорин и Мамаев раскроили голову парню из Белоруссии. Угадайте, что он сделал? Замечание.

В семь утра Кокорин и компания вышли из одного столичного стриптиз-клуба. На пути была стоянка, она им помешала и начался кавардак. Пьяные футболисты стали пинать машины, облокачиваться на них, нарываться на неприятности. Один из прохожих сделал им замечание. Догадайтесь, что было дальше.

Всей компанией они валят его на землю, бьют ногами и пробивают в голову. У парня сотряс, ЧМТ, он в реанимации», – сообщил Mash.

Как оказалось, пострадавший мужчина – водитель журналиста Первого канала Ольги Ушаковой. Как сообщил «МК», спортсмены и шофер пересеклись в восемь утра возле гостиницы «Пекин». Виктор ожидал телеведущую в припаркованном Мерседес GLS.

По словам Соловьева, он сделал замечание молодым людям, которые неподобаюше себя вели на проезжей части. Те вытащили водителя из авто и начали избивать: в итоге у мужчины сломан нос и причинена черепно-мозговая травма. Пострадавший находится в больнице им. Боткина, а по делу возбуждено уголовное дело по статье УК «Побои». Скоро Виктор Соловьев получит фотографии нападавших и сможет их опознать.

Ведущая Ольга Ушакова рассказала о происшествии радиостанции «Говорит Москва»:

«У нас был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, мы заявление в полицию написали, но пока никаких результатов мы не можем огласить, поскольку сами не владеем информацией. Сами с нетерпением ждём. Человек болеет», – сообщает телеграм-канал станции. Ольга отказалась говорить о личностях нападавших.

Кокорину грозит до 8 лет тюремного заключения.

«Зенит» и «Краснодар» выпустили официальное заявление: Кокорин и Мамаев будут отвечать за поступок по букве закона.

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