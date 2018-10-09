Министр спорта РФ: «Кокорин и Мамаев не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут»

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на чиновника Минпромгорта Дениса Пака и нанесли ему тяжкие увечья.

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал инцидент:

«Еще предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. В этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол.

Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», – рассказал министр изданию Sport24.ru

По последним данным, футболисты также напали на водителя телеведущей Первого канала.

По факту случившегося может быть заведено уголовное дело.

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