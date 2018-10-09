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Видео, на котором Кокорин и Мамаев с друзьями избивают водителя ведущей Первого канала

Видео, на котором Кокорин и Мамаев с друзьями избивают водителя ведущей Первого канала
Eurosport

42 мин. назад

Новые подробности ужаса дня.

Новые подробности первого нападения Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В интернет попало видео, на котором футболисты «Зенита» и «Краснодара» вытаскивают из машины и наносят увечья водителю Мерседеса GLS Виктору Соловьеву – водителю тележурналиста Ольги Ушаковой:

Так выглядел мужчина до нападения:

И так – после, на больничной койке. У жертвы сломан нос и черепно-мозговая травма:

  • По факту нападения на водителя авто Кокорин и Мамаев будут проходить по статье УК «Побои».
  • «Зенит» и «Краснодар» пока не прокомментировали второй инцидент.

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