Eurosport
Видео, на котором Кокорин и Мамаев с друзьями избивают водителя ведущей Первого канала
Новые подробности ужаса дня.
Новые подробности первого нападения Александра Кокорина и Павла Мамаева.
В интернет попало видео, на котором футболисты «Зенита» и «Краснодара» вытаскивают из машины и наносят увечья водителю Мерседеса GLS Виктору Соловьеву – водителю тележурналиста Ольги Ушаковой:
Так выглядел мужчина до нападения:
И так – после, на больничной койке. У жертвы сломан нос и черепно-мозговая травма:
- По факту нападения на водителя авто Кокорин и Мамаев будут проходить по статье УК «Побои».
- «Зенит» и «Краснодар» пока не прокомментировали второй инцидент.
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