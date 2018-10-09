«Краснодар»: «Мы сделаем все, чтобы разорвать контракт с Павлом Мамаевым»

«Краснодар» прокомментировал поступок полузащитника Павла Мамаева и оценил его перспективы остаться в клубе.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

Первое, что мы можем сделать – применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).

В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», – сообщила пресс-служба клуба.

Мамаев и Кокорин напали сразу на двух человек утром восьмого октября.

Пострадавшими оказались чиновник Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Виктор Соловьев.

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