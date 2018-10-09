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Mash: Кокорин и Мамаев предлагали 5 миллионов рублей за видео с нападением на чиновника
План провалился.
Оказывается, футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев все же думали о предполагаемых последствиях.
Телеграм-канал Mash сообщил, что игроки предлагали деньги за то, чтобы никто не увидел видеозапись избиения чиновника Минпромоторга Дениса Пака.
Через несколько часов после инцидента друзья футболистов подъехали к «Кофемании», локации драки. Они за 5 миллионов рублей хотели получить доступ к серверам кофейни, чтобы забрать записи видеокамер.
Но до них забрать флешку с компроматом уже успел водитель чиновника.
- На Кокорина с Мамаевым возбуждены уголовные дела по статье УК «Побои».
- «Краснодар» планирует разорвать контракт с Мамаевым, «Зенит» от прямых действий воздержался.
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