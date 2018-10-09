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РПЛ – о Кокорине с Мамаевым: «Хулиганам не место в футболе»

РПЛ – о Кокорине с Мамаевым: «Хулиганам не место в футболе»
Eurosport

1 час назад

Не слишком мягко?

На сайте Российской Премьер-лиги опубликован пресс-релиз с официальной позицией организации по инцидентам с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, Российская Премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение.

Этот поступок бросает тень не только на славные имена «Зенита» и «Краснодара», но и на весь российский футбол.

Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!», – говорится в обращении РПЛ.

  • Кокорину и Мамаеву направлены повестки в ОВД на допрос.
  • По факту случившегося на футболистов возбуждены уголовные дела.

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