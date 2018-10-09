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Жена Павла Мамаева Алана подала на развод

Жена Мамаева подала на развод
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Стало слишком стыдно за супруга.

9 октября Алана Мамаева подала заявление на развод с супругом – футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым.

После двух сомнительных инцидентов – когда Мамаев вместе с Александром Кокориным избил сначала водителя журналистки Первого канала, а потом чиновника – Алана заявила, что ей очень стыдно за мужа. Она пояснила, что оба игрока были пьяными во время происшествия.

Ранее Мамаевы пережили ряд серьезных конфликтов, но те ситуации не разрушили их брак.

  • Павел Мамаев и Александр Кокорин вызваны на допрос в МВД «Пресненский».
  • «Зенит» и «Краснодар» уже выпустили пресс-релизы, в которых сообщили, насколько расстроены ситуацией.

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