До драк Кокорин и Мамаев разнесли вагон «Сапсана». И пели Gangnam Style во время стычки с Паком

Хронология событий запустилась в обратном порядке.

Как сообщает телеграм-канал Mash, еще в ночь с 7 на 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев успели крупно напроказничать.

Ради поездки от Санкт-Петербурга до Москвы мужчины арендовали целый вагон скоростного поезда «Сапсан». Захмелевшие спортсмены громили мебель, швыряли посуду, выпили весь алкоголь и приставали к проводницам.

Информацию о безумном кутеже подтверждает блогер и стендап-комик Данила Поперечный:

Также на Mash появился пост о том, что во время нападения на Дениса Пака в «Кофемании» игроки якобы исполняли песню Gangnam Style. В оригинале этот трек поет корейский музыкант, поэтому чиновник расценил выходку футболистов не только как хулиганскую, но еще и расистскую.

В «Зенит» и «Краснодар» прислали повестки из МВД «Пресненский» для Кокорина и Мамаева.

РЖД пока не подал официальный жалобы на игроков.

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